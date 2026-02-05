5000元補助最後1年！除節能家電汰舊換新 經部祭30億補助屋頂光電每瓩3000元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-05 23:18

經濟部今 (5) 日表示，為落實能源轉型並提升居住品質，能源署將於 115 至 117 年投入 30 億元推動家戶屋頂太陽光電補助，每瓩補助 3000 元，每案上限 30 萬元 。同時，深受民眾支持的家電汰舊換新補助已進入最後一年，目前僅剩 68 億元預算，民眾換購一級能效冷暖氣或冰箱，結合財政部貨物稅退稅後，每台最高可獲得 5000 元優惠 。經濟部強調，未來結合內政部老宅延壽計畫，透過創能與節能雙管齊下，協助民眾降低管線老化風險並減輕經濟負擔 。

把握5000元補助最後1年！除節能家電汰舊換新 今年起補助屋頂光電每瓩3000元。（鉅亨網資料照）

經濟部能源署針對建物能源轉型規劃完整措施，其中家戶屋頂設置太陽光電加速計畫預計每年撥付 10 億元、三年總計 30 億元經費，旨在提高民眾安裝意願 。針對技術層次較高的建築整合型（BIPV）案場，若光電模組能取代外牆或窗戶等建材，通過審查後每瓩補助高達 5 萬元，單案最高補助 1000 萬元，期盼引導產業邁向高值化 。

在節能設備方面，能源署呼籲民眾把握家電汰舊換新補助的最後機會 。目前換購一級能效冷氣機或電冰箱，除能源署提供的 3000 元補助外，還可向財政部申請最高 2000 元的貨物稅退稅 。此舉不僅有助於小資家庭抗通膨，更能實質降低家戶能源支出 。