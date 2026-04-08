鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-08 18:17

綠色證券認證制度於 115 年正式實施！櫃買中心今 (8) 日表示，將與台灣證券交易所於 115 年 8 月 31 日前，針對上市櫃公司公開資訊主動進行評估，若企業綠色收入占全年度營收達一定比率且符合特定條件，將授予一級或二級「綠色證券標章」。制度明訂不宜條件，包括最近一年度公司治理評鑑或 ESG 評鑑排名位於 81% 至 100%（末 20%) 者將遭淘汰。該標章除彰顯企業永續成果，更有助於提升在供應鏈中的競爭力與投融資機會，強化接軌國際市場。

櫃買中心指出，綠色證券認證制度自 114 年推廣以來，已參考國際趨勢更新制度，以公司揭露之 114 年度綠色收入資訊啟動認證。

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在評估標準上，明訂適用永續經濟活動認定參考指引第二版，並明確定義化石燃料之收入範圍，涵蓋勘探、生產、運輸、提煉及發電等行為。此外，為使資料具一致性，要求國際倡議或綠色標章之有效期間須與受評資料期間相符。若企業營收排名未達全體及所屬產業前 90%，亦列入不宜認證之範圍，藉此篩選出真正具備綠色實力的優質企業。

在申請流程方面，針對 115 年 9 月 1 日起始初次上市櫃公司，若預計於 115 年 10 月 31 日前掛牌者，可在 115 年 8 月底前自行提出申請。櫃買中心與證交所視需要可要求公司提供佐證資料，以確認揭露資訊之真實性。

取得綠色證券標章的企業，除能提升品牌形象，也能在 ESG 評鑑中獲得加分效果。櫃買中心強調，此認證能協助投資人與金融機構辨識企業營收是否符合永續經濟活動，進一步帶動資本市場對綠色議題之重視。

櫃買中心自 113 年起積極佈局綠色金融，率先推出綠色證券資訊平台，114 年同步更新 2.0 版並新增綠色證券認證專區。進入 115 年認證階段後，中心亦提供綠色收入揭露格式範例，協助有投入綠色經濟活動的企業更清楚展現成果。