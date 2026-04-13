鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-13 11:55

受惠半導體產業復甦與 AI 機器人需求持續增溫，上銀集團旗下大銀微系統 (4576-TW) 今 (13) 日股價表現強勁，開盤後隨即在買盤湧入下直奔漲停，股價鎖在 181.5 元，改寫 2019 年中掛牌以來的歷史新高。大銀上周已有 2 個交易日亮燈漲停，近 5 個交易日累計漲幅高達近 40%，漲勢相當凌厲。

〈焦點股〉半導體、機器人雙題材發威 大銀微系統強勢攻漲停創歷史新高。(鉅亨網資料照)

大銀微系統近期獲得法人青睞，4/8、4/9 連續兩日拉出漲停板，外資連 3 日大買，合計 3378 張，本土自營商亦呈連 5 買。今天以 173 元開高後，上午近 10 時湧進千張大量，帶動總成交量放大，股價亦亮燈漲停，達 181.5 元，改寫歷史新高紀錄。

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大銀微系統日前公布 3 月營收表現優異，單月合併營收達新台幣 3.21 億元，年增率高達 49.5%，不僅創下近 48 個月以來的新高紀錄，更是連續第七個月達成雙位數成長。累計今年第一季營收達 8.55 億元，較去年同期增長 45.4%，顯示公司在自動化設備與精密定位系統的市場占有率正穩健擴張。

大銀目前平均交期約 4 個月，訂單能見度多了 1-1.5 個月，公司希望能控制在 3 個月左右，但需求實在是太熱了，預期第二季業績會優於第一季，同時因應客戶需求擴充無塵室，預計 4 至 6 月陸續完工，平台類年產能可望增加 3 成，第三季起就會反映在出貨上。

上銀攜手大銀上周聯合參展「2026 台北電子生產製造設備展」，大銀微系統推出新型奈米級定位平台，整合多維度模組與驅控一體化控制系統，以因應前端市場的高階應用需求；並結合上銀 PLP 自動化次系統，為客戶提供完整且高效的整合解決方案。