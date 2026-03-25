鉅亨網記者陳于晴 台中 2026-03-25 18:20

「TMTS 2026 台灣國際工具機展」今 (25) 日於台中國際會展中心登場，上銀偕同集團的大銀、邁萃斯參展，董事長卓文恒受訪時透露，自去年底起訂單明顯回流，不僅過年期間產線罕見加班趕工，目前訂單能見度已達 4 個月。為因應美伊戰爭引發的油價與原物料漲勢，上銀本月起陸續調漲部分產品報價以反映成本，漲幅介於 7-15%，大銀也將有差異化調價的動作，但在 AI、半導體及自動化需求暢旺助力下，卓文恒對 2026 全年營運維持審慎樂觀態度，力拚營收、獲利優於去年。

談及上銀營運狀況，卓文恒表示，自 2025 年 12 月開始感受到訂單上來，以往 1、2 月因農曆春節影響整體買氣較淡，但他感覺今年不一樣，過年期間要求產線加班，3 月以來接單狀況更比 1、2 月還要好，雖然美伊戰爭尚未實際衝擊到買氣，但卓文恒保持審慎態度，就怕重演去年川普關稅陰霾。

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不過，戰事帶動油價飆漲，許多原物料漲價壓力開始浮現，中鋼日前已宣布 4 月及 Q2 盤價將大幅調漲，為反映成本，上銀與大銀也不得不跟進調整報價，卓文恒指出，本月起陸續針對螺桿、線軌產品漲價，漲幅介於 7-15%，他強調，並非全方面調漲，舉例來說，歐洲市場不會有所調整，因當地買氣仍未明顯復甦；若是某些國家毛利太低的產品就會優先調整。

上銀會根據產品、區域、客戶規模進行差異化調整報價，卓文恒說，必須拿捏好調整力道，同時也要觀察美伊戰爭的影響，目前 3 月經濟動能仍強，但如果真的衝擊到全球市場，客戶態度有轉趨保守，屆時漲價計畫可能又會生變。

卓文恒打趣地表示，「要是沒有美伊戰爭因素干擾，原先是相當看好今年一整年業績一路向上」，目前訂單能見度接近 4 個月，其中，螺桿是客製化產品，很多競爭對手已經拉長到 5 個月以上，線軌屬標準化產品，交期約 3-3.5 個月，整體而言，上銀不希望拉太長，客戶也希望盡快交貨，所以才積極在過年加班，此外，近三年資本支出擴廠、優化產險也逐漸帶動效率提升。

展望全年，卓文恒表示，希望要持續成長，預期第二季會比第一季好，力拚營收、獲利優於去年。就區域別來看，日本營運持續成長，中國大陸景氣不錯，東南亞中以印度成長最快，歐洲持平看待。

卓文恒說，接單成長主要來自半導體、AI 相關、自動化 (機器人)、基礎建設，工具機產業略見回溫，許多公司特殊機台 (非標準型) 接單較旺，但標準型機台買氣仍弱。上銀看好馬來西亞半導體市場，今年將透過新加坡轉投資設立檳城銷售據點。

大銀微系統方面，目前平均交期約 4 個月，訂單能見度多了 1-1.5 個月，公司希望能控制在 3 個月左右，但需求實在是太熱了，預期第二季業績會優於第一季，同時因應客戶需求擴充無塵室，預計 4 至 6 月陸續完工，平台類年產能可望增加 3 成，第三季起就會反映在出貨上。