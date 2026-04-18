鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-18 10:59

繼電器廠松川精密 (7788-TW) 看好 AI 伺服器及儲能應用在 2026 年第二季的強力需求，預估第二季營收將維持第一季以來的營運熱度，而松川精密在 2026 年第一季營收以 18.59 億元再創新高，年增 14.57%，外資搶買松川助攻下，股價收在 163 元，周漲 11.64%。

在油價高漲的推升之下，松川認為儲能市場需求依原定的市場趨勢攀升，現階段並沒有因油價上漲出現需求暴增，而第二季 AI 的落地也加速對電源繼電器的需求的成長。而在油價高漲同時，市場也在對油車、電動車甚至油電混合的選擇產生變化，松川在繼電器產品的應用出貨上也都掌握各客戶需求，三方面都在出貨上有優勢。

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就交易面來看，松川精密 17 日成交量放大到 980 張，爲 3 月以來成交最大量，成文量的放大同時，外資單日買超張數高達 250 張，爲松川上市以來單日買超張最大量，外資買盤進駐的同時也進一步推升成交量能，股價並已站上所有均線，季線的 158 元也成短線支撐。

松川 2026 年 3 月營收爲 6.63 億元，爲史上單月次高營收，月增 27.24%，年增 13.29%，2026 年第一 季營收以 18.59 億元再創新高，刷新上季創下的史上新高季營收，季增 11.34%，年增 14.57%。估 2026 年營收將雙位數成長。