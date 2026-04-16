不只比特幣、以太幣！富達國際：區塊鏈具主權特徵 已成可計算GDP的新興經濟體

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-16 19:25

富達國際最新研究指出，隨著數位資產生態逐步成熟，區塊鏈的本質正經歷深刻演進，從單純的技術工具轉變為具備主權特徵的新興經濟體 。富達國際數位資產投資策略總監黎樂知強調，區塊鏈已不僅是傳統意義下的軟體平台，而是一套涵蓋原生貨幣、產業活動、使用者群體與內生制度的數位服務體系 。在資產配置者尋求增長與分散佈局的當下，區塊鏈已成為開放透明、數據豐富且持續擴張的全球化新型經濟體，已無需許可且能計算 GDP，為投資人提供全新的分析框架與佈局機會 。

不只比特幣、以太幣！富達：區塊鏈具備主權特徵 已成可計算GDP的新興經濟體。（圖：shutterstock）

黎樂知表示，早期市場多將區塊鏈視為軟體公司，忽略了每條公鏈均以一種原生貨幣運行，並支援每筆交易的關鍵特性 。例如比特幣或以太幣在各自生態中扮演基礎貨幣角色，用於支付服務、獎勵參與者及衡量經濟規模 。從傳統經濟角度觀察，這類貨幣兼具紀錄帳本與交換功能，運作邏輯如同國家透過貨幣制度推動整體經濟發展 。此外，透過可程式化的供應機制與費用設計，區塊鏈能引導鏈上經濟行為，並孕育出涵蓋金融服務、交易、遊戲、支付，甚至智慧財產權與實體基礎建設的完整產業結構 。

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若將錢包地址視為公民、應用程式視為企業、交易視為經濟活動，區塊鏈本質上即是一個無需許可且能計算自身國內生產毛額（GDP）的經濟體 。由於區塊鏈具備高度透明性，所有交易、合約及錢包活動皆可被即時追蹤，投資人能以此建立類似 GDP 的分析框架 。其中，最重要的經濟指標包含反映消費活動的交易手續費、相當於政府支出的驗證者獎勵與生態補助，以及體現投資活動的網路質押資本與開發資源配置 。不同區塊鏈之間甚至存在淨出口概念，可藉此比較各鏈上經濟體的規模與韌性 。