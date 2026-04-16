鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-16 09:51

英國國防部周三（15 日）宣布，計劃今年向烏克蘭提供 12 萬架無人機，援助規模史上最大，交付工作已於本月啟動。

烏克蘭國防部在社交媒體發文，稱英國將向烏方提供攻擊型、偵察型、後勤型和海上無人機，相關裝備已開始運抵烏克蘭，用於加強烏軍前線力量。

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據烏克蘭《國際文傳電訊社》報導，此次援助屬於英國今年計劃向烏克蘭提供的 30 億英鎊軍事援助的一部分，英國今年還會向烏克蘭提供數十萬枚炮彈和數千枚防空飛彈。

英國國防部同日表示，今年將向烏克蘭交付超過 12 萬架無人機，援助規模史上最大，交付工作已於本月啟動。

此外，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫周三在社交媒體發布消息，稱國防部公布烏克蘭在歐洲的無人機生產地點，實際上是在為武裝力量標記潛在「合法打擊目標」。

根據俄羅斯國防部當天發布的數據，烏克蘭無人機及零件製造企業以獨資或合資形式在 8 個歐洲國家設有分公司，分別是英國、德國、丹麥、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、波蘭和捷克。

梅德韋傑夫表示，俄羅斯武裝力量何時對這些潛在目標發動打擊，「取決於局勢發展」。

俄羅斯國防部當天發表聲明，稱鑑於烏克蘭武裝力量損失不斷增加、兵力日益短缺，部分歐洲國家領導人決定向烏克蘭增加無人機供應，以打擊俄羅斯領土。