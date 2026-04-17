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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)EPS預估下修至1.87元，預估目標價為67.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.9元下修至1.87元，其中最高估值2.27元，最低估值1.65元，預估目標價為67.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.27(2.27)3.654.53
最低值1.65(1.65)2.43.25
平均值1.88(1.91)3.034
中位數1.87(1.9)3.054.1

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值83.18億94.11億92.33億
最低值76.97億79.72億86.06億
平均值79.52億85.23億90.45億
中位數78.90億85.00億91.71億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.454.731.340.730.41
營業收入59.98億74.29億71.42億74.10億74.70億

詳細資訊請看美股內頁：
騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKNX

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