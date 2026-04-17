鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務(JBHT-US)EPS預估上修至7.33元，預估目標價為235.50元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對JB亨特運輸服務(JBHT-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.21元上修至7.33元，其中最高估值7.6元，最低估值7元，預估目標價為235.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.6(7.4)
|10
|11.16
|12.95
|最低值
|7(6.81)
|8.17
|9.07
|10.49
|平均值
|7.33(7.22)
|9.03
|10.18
|11.72
|中位數
|7.33(7.21)
|9.07
|10.18
|11.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|136.85億
|153.13億
|156.95億
|163.49億
|最低值
|121.06億
|127.70億
|134.61億
|144.90億
|平均值
|128.55億
|137.49億
|145.42億
|154.20億
|中位數
|127.68億
|137.18億
|145.70億
|154.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.14
|9.21
|6.97
|5.56
|6.12
|營業收入
|121.68億
|148.14億
|128.30億
|120.87億
|119.99億
詳細資訊請看美股內頁：
JB亨特運輸服務(JBHT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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