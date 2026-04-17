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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：JB亨特運輸服務(JBHT-US)EPS預估上修至7.33元，預估目標價為235.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對JB亨特運輸服務(JBHT-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.21元上修至7.33元，其中最高估值7.6元，最低估值7元，預估目標價為235.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.6(7.4)1011.1612.95
最低值7(6.81)8.179.0710.49
平均值7.33(7.22)9.0310.1811.72
中位數7.33(7.21)9.0710.1811.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值136.85億153.13億156.95億163.49億
最低值121.06億127.70億134.61億144.90億
平均值128.55億137.49億145.42億154.20億
中位數127.68億137.18億145.70億154.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.149.216.975.566.12
營業收入121.68億148.14億128.30億120.87億119.99億

詳細資訊請看美股內頁：
JB亨特運輸服務(JBHT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJBHT

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