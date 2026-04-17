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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至-0.36元，預估目標價為14.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.3元下修至-0.36元，其中最高估值2.01元，最低估值-7.13元，預估目標價為14.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.01(2.01)33.94.03
最低值-7.13(-7.13)1.11.983.32
平均值-0.45(-0.37)2.243.073.73
中位數-0.36(-0.3)2.353.143.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值635.74億677.33億713.18億719.32億
最低值588.23億620.71億647.45億675.56億
平均值609.73億639.64億673.24億704.29億
中位數610.09億637.88億669.84億718.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.090.191.211.240.17
營業收入298.82億489.71億527.88億542.11億546.33億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAAL

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