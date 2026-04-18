鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-18 11:07

美股財報季正式拉開序幕，在通膨壓力、關稅政策變動以及美伊局勢緊張等外部干擾下，元大期貨 (6023-TW) 表示，透過美股 CFD（差價合約）的雙向交易機制，投資人可以在不賣出現貨核心持股的情況下，利用反向空單進行靈活對沖，在市場波動中建立強韌的資產配置，不僅能降低回檔風險，更能透過保證金交易提高資金運用效率，近期更推出連續 7 週抽 1 公克黃金豆活動回饋交易人。

美股財報季震盪別慌！元大期推CFD雙向操作對沖避險 還加碼連7週抽金豆。（圖：shutterstock）

隨著第一季財報揭曉，美股市場預期將進入劇烈震盪期。許多投資人常面臨「捨不得賣掉績優股，卻又擔心短期下跌」的心理煎熬。元大期貨認為，美股 CFD 具備多空都能做的特性，能讓交易人落實「左手持股、右手避險」的策略，這在面對不確定性極高的財報季時尤為重要。

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元大期貨目前提供的美股 CFD 涵蓋了 54 檔重量級權值股，最吸引人之處在於支援「盤前與盤後交易」。當財報或重大消息在非正規交易時段發布時，投資人可以第一時間進場反應，有效補足了傳統現貨市場無法即時處理資訊的落差。相較於一般買進持有，美股 CFD 的彈性能讓投資人在不更動長期部位的前提下，因應短期利空快速建立保護罩。

在資金門檻方面，CFD 採保證金機制，讓投資人不必支付全額股款即可參與大盤波動，騰出的資金能更有彈性地因應各產業間的輪動布局。元大期貨為鼓勵投資人善用工具，特別舉辦「金豆週週抽」回饋活動。在活動期間內，只要成交一筆美股 CFD 商品就具備抽獎資格，有機會帶走 1 公克的實體黃金豆。活動預計持續 7 週，前 6 週每週固定開獎，最後一週更提供加碼抽獎機會。