鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對韓國電力(KEP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.17元上修至4.28元，其中最高估值7.22元，最低估值1.05元，預估目標價為21.04元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.22(7.22)
|8.35
|7.08
|最低值
|1.05(1.05)
|-0.29
|2.06
|平均值
|4.53(4.5)
|5.14
|4.92
|中位數
|4.28(4.17)
|6.11
|5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|698.98億
|719.36億
|728.44億
|最低值
|650.05億
|659.13億
|664.85億
|平均值
|669.34億
|681.66億
|691.11億
|中位數
|666.79億
|682.52億
|687.55億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.61
|-14.75
|-2.87
|1.99
|4.68
|營業收入
|528.96億
|551.49億
|675.13億
|684.90億
|685.53億
詳細資訊請看美股內頁：
韓國電力(KEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇