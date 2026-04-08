search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.63元上修至1.68元，其中最高估值2.23元，最低估值0.9元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.23(2.23)2.592.61.99
最低值0.9(0.9)0.951.21.45
平均值1.61(1.6)1.91.931.72
中位數1.68(1.63)22.091.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值66.46億69.64億69.76億61.06億
最低值51.42億54.53億57.59億57.79億
平均值59.71億63.59億64.33億59.43億
中位數60.08億64.67億65.35億59.43億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.461.611.241.451.28
營業收入10.30億21.31億31.21億50.01億50.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPR

相關行情

台股首頁我要存股
Permian Resources Corp - Class A21.39+1.23%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty