鉅亨速報 - Factset 最新調查：SS&C Technologies Holdings IncSSNC-US的目標價調降至97.5元，幅度約3.94%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對SS&C Technologies Holdings Inc(SSNC-US)提出目標價估值：中位數由101.5元下修至97.5元，調降幅度3.94%。其中最高估值112元，最低估值86元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予SS&C Technologies Holdings Inc評價：積極樂觀9位、保持中立2位、保守悲觀0位。
SS&C Technologies Holdings Inc今(17日)收盤價為71.3元。近5日股價上漲3.94%，標普指數上漲3.17%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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