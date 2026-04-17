〈南山人壽營運展望〉玉山人壽將成軍 尹崇堯：短期衝擊銷售 獨立壽險身分仍是最大優勢

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-17 21:43

南山人壽今 (17) 日首度揭露接軌 IFRS 17 各項財務指標，強調未來將以厚實 CSM、強化 ALM、穩定收益為三大商品策略，外界關注，玉山金控併購三商美邦人壽後將更名為「玉山人壽」，未來與南山的合作關係是否生變？南山人壽董事長尹崇堯坦言，短期內確實會對銷售造成衝擊，但憑藉專業服務與獨立壽險身分，雙方仍會維持一定程度的夥伴關係，同時也將透過開發多元化通路來因應。

南山人壽董事長尹崇堯。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

媒體關注南山人壽與玉山銀行的合作關係，尹崇堯直言，玉山銀行一直是南山人壽非常重要的外部通路合作夥伴，玉山銷售南山保單的數量約占南山新契約餘額的 10%。隨著玉山金控擁有自家的「玉山人壽」，未來勢必會將主要行銷資源聚焦在自家壽險商品上，預期來自玉山通路的業績在短期內會有所下降。

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不過，參考其他金控案例，即便旗下有強大的壽險公司，銀行通路為了豐富產品線、滿足不同客戶需求，仍會保留一定比例的空間銷售其他保險公司的產品。

尹崇堯強調，南山是獨立壽險公司、非金控旗下，這讓銀行通路在合作時較無「搶客戶」的競爭顧慮，南山也積極探索並強化與其他金融機構的合作，包括公股銀行及其他旗下已有壽險公司的民營銀行，都維持著不錯的合作關係。

尹崇堯：AI 代理人將重塑工作流 打造科技賦能的新壽險

針對 AI 的應用，尹崇堯透露，自己有訂閱四大平台， 認為 AI 目前正處於「賦能階段」，主要用於大幅提升內部同仁的工作效率，而非直接取代人力。舉例來說，核保與理賠方面，可利用 AI 進行病例解釋、初步審核建議，以縮短作業時間。

在投資分析輔助上，AI 可以快速消化公司五年的財務報表，回饋研究員過往可能忽略的數據。不過，他強調，南山身為金融業，受限於金管會法規與內控，投資決策非常謹慎，AI 目前僅止於數據分析輔助。

談及 AI 代理人，尹崇堯指出，AI 進步速度驚人，去年底剛在討論，現在技術已大躍進。他認為，企業主應重新思考工作流程，有些工作本質上適合「人」，但有些工作應從源頭就直接交給「AI 代理人」去執行，而非讓人的工作慢慢變成代理人的工作。

他舉例，南山有許多服務超過 30 年的資深業務員 (超過 5200 位)，每人可能服務逾千位客戶，人力難以同時間提供高品質服務，未來若有 AI 代理人導入，就能幫助業務員提升服務量能，快速回應客戶的基本疑問。