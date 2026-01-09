鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-09 17:30

南山人壽已執行 3 年的「原鄉關懷列車」計畫再升級，董事長尹崇堯今 (9) 日宣布，攜手理念相近的信義房屋，簽署合作備忘錄，從原鄉健康促進擴大到部落創生。談及壽險業 2026 年接軌會計新制，總經理范文偉會後分享營運展望，南山人壽今年希望創造 550 億元的 CSM(保險契約服務利潤)，新契約保費 (FYP) 目標則上看 1000 億元。

南山人壽董事長尹崇堯以一句充滿力量的泰雅族問候語「Rokasu(祝你生命充滿力量)」，為「原鄉關懷列車」的升級計畫揭開序幕。這場由南山人壽發起、聯手信義房屋與伯拉罕共生照顧勞動合作社的行動，正式宣布將關懷觸角從單純的「健康醫療」，延伸到「人才培育」與「部落創生」，要用企業的力量，幫原鄉青年鋪出一條回家的路。

台灣原住民的平均壽命比全體國人少了約 7.5 歲，到了山地部落，差距甚至拉大到 10 歲以上。尹崇堯感性地形容，一個部落的永續就像編織泰雅織布，信義房屋的「社區一家」計畫是穩固的機座，伯拉罕合作社是靈魂編織手，而南山人壽則自許為「經緯線」。

尹崇堯直言，「我們不只是守護健康，更要守護文化傳承。」南山原鄉列車執行 3 年來，走過 30 個部落、服務超過 6 萬人次，甚至在篩檢中發現有 16% 的部落長輩有失智風險，這讓他有感「在地照護」的重要性。

這次計畫最核心的「升級」，就是支持台中和平到苗栗泰安共 14 個「北勢群」泰雅部落。南山人壽總經理范文偉在會後受訪時表示，原鄉最痛的缺口不是只有醫療，缺的還有「人、錢、文化」。

外界質疑「要年輕人回鄉是逆潮流，怎麼可能成功？」范文偉信心滿滿地表示，重點在於「創造希望感」，南山計畫協助伯拉罕培訓部落青年成為專業照服員，讓長輩能在家鄉安養；同時，南山也要發揮「揪團」實力，動員全台 3 萬多名內外勤夥伴以及保戶力量，把觀光資源帶進部落。

除了支持計畫運作，南山也發揮保險本業專長，捐助經費讓部落能規劃完整的保險保障。范文偉解釋，這筆資源將支應照服員責任險、日照中心公共意外險以及接駁公務車的車險等，「以前他們可能沒這個預算或意識，現在南山把這道安全網補起來，讓他們更能無後顧之憂。」

信義房屋啟動「企業同行」共好平台，南山人壽率先簽署 MOU。左起為信義房屋顧問謝英哲、信義房屋董事長周耕宇、信義企業集團創辦人周俊吉、文化部部長李遠、原住民委員會社會福利處處長羅赫踛、南山人壽董事長尹崇堯、南山人壽總經理范文偉。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

信義房屋推動「社區一家」計畫 22 年，已累積超過 1.6 萬件社區提案，投入逾 5.2 億元資源，支持超過 3700 件社區計畫，行動遍及全台 368 個鄉鎮市區。信義企業集團創辦人周俊吉表示，這個計畫最珍貴的資產就是獲得了台灣各地的「信任」，但台灣仍有許多需要被持續看顧的角落。