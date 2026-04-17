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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估下修至9.64元，預估目標價為144.73元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.8元下修至9.64元，其中最高估值13.25元，最低估值7.2元，預估目標價為144.73元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.25(13.25)20.5331.1514.99
最低值7.2(7.2)6.717.495.47
平均值9.84(9.86)11.5812.4410.21
中位數9.64(9.8)11.6211.6310.41

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值332.00億396.84億398.05億374.69億
最低值255.95億239.90億217.18億191.27億
平均值282.81億298.23億299.43億313.62億
中位數279.62億297.77億300.91億333.74億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.46-0.58-3.002.926.39
營業收入121.90億119.49億117.75億185.57億220.97億

詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNEM

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