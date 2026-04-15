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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估下修至9.8元，預估目標價為143.31元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.97元下修至9.8元，其中最高估值13.56元，最低估值7.2元，預估目標價為143.31元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.56(13.56)17.5419.9414.99
最低值7.2(7.2)6.717.495.47
平均值9.88(9.93)11.4411.6810.21
中位數9.8(9.97)11.6211.6310.42

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值338.95億396.38億404.81億374.69億
最低值244.58億239.90億217.18億191.27億
平均值283.73億298.41億300.96億313.61億
中位數281.40億297.77億303.28億333.74億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.46-0.58-3.002.926.39
營業收入121.90億119.49億117.75億185.57億220.97億

詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNEM

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