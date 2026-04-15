鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估下修至9.8元，預估目標價為143.31元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.97元下修至9.8元，其中最高估值13.56元，最低估值7.2元，預估目標價為143.31元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.56(13.56)
|17.54
|19.94
|14.99
|最低值
|7.2(7.2)
|6.71
|7.49
|5.47
|平均值
|9.88(9.93)
|11.44
|11.68
|10.21
|中位數
|9.8(9.97)
|11.62
|11.63
|10.42
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|338.95億
|396.38億
|404.81億
|374.69億
|最低值
|244.58億
|239.90億
|217.18億
|191.27億
|平均值
|283.73億
|298.41億
|300.96億
|313.61億
|中位數
|281.40億
|297.77億
|303.28億
|333.74億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.46
|-0.58
|-3.00
|2.92
|6.39
|營業收入
|121.90億
|119.49億
|117.75億
|185.57億
|220.97億
詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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