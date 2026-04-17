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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Onto Innovation Inc.(ONTO-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.6元上修至7元，其中最高估值7.36元，最低估值6.25元，預估目標價為325.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.36(7.36)
|9.4
|10.12
|12.07
|最低值
|6.25(6.25)
|7.59
|9.05
|12.07
|平均值
|6.85(6.76)
|8.86
|9.59
|12.07
|中位數
|7(6.6)
|9.25
|9.59
|12.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.43億
|15.70億
|16.77億
|20.42億
|最低值
|12.47億
|14.49億
|16.36億
|20.42億
|平均值
|13.00億
|15.24億
|16.57億
|20.42億
|中位數
|13.30億
|15.26億
|16.57億
|20.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.86
|4.49
|2.46
|4.06
|2.78
|營業收入
|7.89億
|10.05億
|8.16億
|9.87億
|10.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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