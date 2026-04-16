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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.56%，報273.31美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間16日21:31股價上漲14.41美元，報273.31美元，漲幅5.56%，成交量139,555（股），盤中最高價288.00美元、最低價271.88美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+7.66%
  • 近 1 月：+36.6%
  • 近 3 月：+18.84%
  • 近 6 月：+94.54%
  • 今年以來：+64.01%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.267.71+3.40%

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