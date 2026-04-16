盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.56%，報273.31美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間16日21:31股價上漲14.41美元，報273.31美元，漲幅5.56%，成交量139,555（股），盤中最高價288.00美元、最低價271.88美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.66%
- 近 1 月：+36.6%
- 近 3 月：+18.84%
- 近 6 月：+94.54%
- 今年以來：+64.01%
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