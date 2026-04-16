盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報9146.22點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日09:32，費城半導體下跌93.07點（或1.01%），暫報9146.22點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.56%
- 近 1 月：+20.83%
- 近 3 月：+17.89%
- 近 6 月：+36.53%
- 今年以來：+30.44%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.35%；台積電ADR(TSM-US)下跌2.86%；科磊(KLAC-US)下跌2.78%；艾司摩爾(ASML-US)下跌2.71%；應用材料(AMAT-US)下跌2.33%。
部分成分股表現相對穩健，Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲5.74%；安森美半導體(ON-US)上漲4.71%；連貫(COHR-US)上漲2.71%；超微半導體(AMD-US)上漲2.12%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.44%。
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