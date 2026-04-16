search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報9146.22點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間16日09:32，費城半導體下跌93.07點（或1.01%），暫報9146.22點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+8.56%
  • 近 1 月：+20.83%
  • 近 3 月：+17.89%
  • 近 6 月：+36.53%
  • 今年以來：+30.44%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.35%；台積電ADR(TSM-US)下跌2.86%；科磊(KLAC-US)下跌2.78%；艾司摩爾(ASML-US)下跌2.71%；應用材料(AMAT-US)下跌2.33%。

部分成分股表現相對穩健，Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲5.74%；安森美半導體(ON-US)上漲4.71%；連貫(COHR-US)上漲2.71%；超微半導體(AMD-US)上漲2.12%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.44%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體9251.380.13%
邁威爾科技131.815-2.07%
台積電ADR366.4504-2.31%
科磊1716.11-1.83%
艾司摩爾1417.765-4.32%
應用材料386.83-1.88%
Onto Innovation Inc.268.64+3.76%
安森美半導體77.47+6.96%
連貫326.95+6.08%
超微半導體267.175+3.51%
凌雲邏輯161.86+2.63%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty