search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：網飛(NFLX-US)EPS預估上修至3.25元，預估目標價為115.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共45位分析師，對網飛(NFLX-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.18元上修至3.25元，其中最高估值3.66元，最低估值2.94元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.66(3.68)4.465.526.8
最低值2.94(2.94)3.493.864.3
平均值3.33(3.19)3.854.575.31
中位數3.25(3.18)3.874.615.23

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值527.82億605.40億673.83億747.06億
最低值491.21億541.36億594.67億634.83億
平均值513.86億573.56億631.63億686.51億
中位數513.97億572.91億631.78億683.09億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.121.001.201.982.53
營業收入296.98億316.16億337.23億388.77億452.74億

詳細資訊請看美股內頁：
網飛(NFLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNFLX

相關行情

台股首頁我要存股
網飛107.79+0.07%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty