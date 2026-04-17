鉅亨速報 - Factset 最新調查：網飛(NFLX-US)EPS預估上修至3.25元，預估目標價為115.00元
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根據FactSet最新調查，共45位分析師，對網飛(NFLX-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.18元上修至3.25元，其中最高估值3.66元，最低估值2.94元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.66(3.68)
|4.46
|5.52
|6.8
|最低值
|2.94(2.94)
|3.49
|3.86
|4.3
|平均值
|3.33(3.19)
|3.85
|4.57
|5.31
|中位數
|3.25(3.18)
|3.87
|4.61
|5.23
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|527.82億
|605.40億
|673.83億
|747.06億
|最低值
|491.21億
|541.36億
|594.67億
|634.83億
|平均值
|513.86億
|573.56億
|631.63億
|686.51億
|中位數
|513.97億
|572.91億
|631.78億
|683.09億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.12
|1.00
|1.20
|1.98
|2.53
|營業收入
|296.98億
|316.16億
|337.23億
|388.77億
|452.74億
詳細資訊請看美股內頁：
網飛(NFLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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