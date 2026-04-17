鉅亨網新聞中心 2026-04-17 08:12

高預期壓頂！台積電與 ASML 財報亮眼卻陷「利多不漲」困局

美股重點新聞摘要2026年4月17日 (圖:Shutterstock)

台積電與艾司摩爾 (ASML) 本週相繼交出亮眼財報，顯示人工智慧 (AI) 晶片需求依舊強勁，但股價卻同步走弱，凸顯市場對半導體族群的高預期正成為壓力來源。分析指出，在市場預期已被大幅拉高的情況下，即使財報表現優異，也難以推動股價續漲，反而可能成為資金「獲利了結」的觸發點。全文閱讀

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川普：美伊協議可能很快達成 伊朗已同意不擁有核武

《BBC》等多家媒體報導，美國總統川普週四 (16 日) 表示，與伊朗的協議可能很快達成，伊朗已同意在逾 20 年內不發展核武。全文閱讀

停火是否延長？川普稱「不一定」但美伊談判進展「相當順利」

美國總統川普周四 (16 日) 表示，對於是否需要延長與伊朗之間的停火協議仍持保留態度，稱「不確定是否需要延長」，並強調伊朗有意達成協議，雙方談判進展「相當順利」。此番言論正值停火期限即將到期之際，為中東局勢再添變數。全文閱讀

〈財報〉Netflix 創辦人哈斯汀宣布離開董事會、財測失利 盤後重挫 9%