鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-17 17:10

陸系手機大廠榮耀今日正式宣布重返台灣市場，並首發推出旗艦機款 HONOR Magic8 Pro，品牌選擇在整體手機市場換機動能趨緩之際切入，主要看準人工智慧生態逐步成形，企圖以影像技術與 AI 優勢搶占高階市場轉換契機 。

榮耀台灣總裁特助紀人瑋指出，這次重回台灣的首要任務不在於追求短期銷量衝刺，而是聚焦於品牌知名度與顧客體驗 。總部目前重視消費者對於產品與服務的實際反饋，並要求團隊建立每週追蹤機制，以利掌握售後服務與使用上的問題回報 。

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此次推出的旗艦機種搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 平台，並配置容量高達 7,100mAh 的矽碳電池技術 。硬體方面結合 AI 智慧電源管理系統，支援最高 100W 有線充電與 80W 無線充電，提供更穩定的續航表現 。

影像配置為該機種的核心賣點，搭載 2 億畫素超感光長焦鏡頭並導入奈米級鍍膜工藝 。配合 AiMAGE 影像系統的高速推理能力，可達成每秒 8,000 萬次運算，並以高達 120 億的模型參數優化人像表現與防手震能力 。

人工智慧應用則強調直覺操作，具備 AI 任意門功能，讓使用者能透過簡單拖曳即可快速連動各類應用服務 。此外產品也支援與 Mac 或 iPad 等裝置跨生態傳輸，並導入 AI 防詐機制與雙安全架構，藉此提升資料保護與隱私安全性 。