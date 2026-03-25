鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-25 11:38

面板大廠群創 (3481) 加快資產活化腳步，24 日公告將位於台南市新市區南科廠房出售予日月光 (3711-TW) 旗下矽品精密，交易金額達 63.25 億元，呈現出先進封裝業者在擴張新產能的需求，而與日月光結為盟友的 AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 將因此受惠，牧德股價今 (25) 日上漲逾 5%，最高 733 元，並站上所有均線。

牧德 2026 年 2 月營收 2.85 億元創同期新高，年增 4.91%，月增 18.76%。2026 年 1-2 月牧德科技營收 5.2 億元，年增 7.81%，

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牧德因應 AI 伺服器、高效能運算 (HPC) 及高階 IC 載板應用發展，電子產品朝高階化與高可靠度邁進，帶動精密檢測設備需求提升，營收表現主要受惠於 PCB 高階應用需求穩定及自動光學檢測（ AOI ）設備出貨動能延續，客戶拉貨力道穩定，帶動 單月營收創同期新高，反映市場結構性 需求改善，公司持續優化產品組合與提升營運效率，帶動整體營運動能 。

牧德在半導體布局方面，公司指出，相關檢測設備產品持續推進客戶導入進度，並依市場需求逐步推動出貨。隨著 AI 、高效能運算及先進封裝應用發展，對高精度檢測設備的需求維持穩健，隨客戶量產及汰換時程逐步展開，出貨規模可望逐步擴大，為後續營運挹注成長動能。