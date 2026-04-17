鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-17 16:52

宜特 (3289-TW) 今 (17) 日公告 3 月自結，受惠於財務結構優化及營運管理效能提升，3 月歸屬母公司業主淨利達 1.96 億元，較去年同期大幅成長 214.43%，每股盈餘高達 2.27 元，單月就賺贏去年下半年。

宜特表示，2026 年 3 月的獲利能力上有顯著的突破，主因在於公司已完成財務體質優化與營運效能提升，使本業經營更趨聚焦；隨著營運體質調整進入尾聲，內部管理與資源配置更趨精實。

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針對近期股價波動，公司強調目前營運一切正常、訂單能見度穩定，並透過持續積極優化產品組合，預期第二季起毛利率將展現顯著成長動能，致力為股東創造長期價值。

展望未來，面對生成式 AI 算力需求的噴發，半導體驗證與分析已進入「極致複雜」的新紀元。宜特將持續深耕矽光子 (SiPh) 與共封裝光學 (CPO) 等前瞻技術，目前已建構成熟且完整的一站式光電驗證分析平台。