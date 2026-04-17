鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-17 14:20

儘管白銀市場預計將面臨連續第 6 年的供應短缺，但市場分析師警告，這種供不應求的局面可能不足以支撐銀價重回年初的歷史高點。

供需動態發生根本轉變？分析師：白銀或將在50至100美元區間「沉寂」數年(圖:shutterstock)

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 資深市場策略師 Mike McGlone 在最新的報告中指出，白銀價格在未來數年內，極有可能在 50 美元至 100 美元之間陷入長期橫盤整理的僵局。

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供需動態的根本轉變

白銀價格在 2026 年初曾一度狂飆，於 1 月份創下每盎司超過 120 美元的紀錄，但隨後表現疲軟，目前正努力站穩 80 美元的初始阻力位。截至 4 月 15 日，現貨銀價約落在 79 美元附近。

McGlone 分析認為，雖然不能完全排除銀價再次衝擊 120 美元高點的可能性，但價格的劇烈波動已從根本上改變了市場的供需動態。

他提出了一個核心觀點：拋物線式的價格調整，將導致市場過渡到「高價驅動的需求抑制階段」。這意味著，原本嚴重的供應缺口可能會因為價格過高，反過來抑制了下游需求，進而緩解短缺壓力，這也是為什麼供應赤字不再是推動價格續創新高的保證。

警惕「均值回歸」的風險

從歷史數據來看，McGlone 指出白銀目前的走勢與過往的幾次拋物線行情驚人地相似。

這波始於 2025 年年中的反彈，在其巅峰時期曾達到其 10 年移動平均線的 2.6 倍溢價，這與 2011 年的價格噴發情況如出一轍。

此外，白銀市場展現了極高的波動性。目前白銀的 180 日波動率是標普 500 指數的 5 倍以上，這是自 1980 年 (當時銀價在 50 美元下方見頂) 以來最高。

McGlone 警告，考慮到「均值回歸」的風險，銀價回撤至 10 年均線 (約 33 美元) 的可能性，其實大於其長期保持在 100 美元上方的可能性。 如果當前趨勢發生反轉，銀價初步可能會先下探 50 美元的支撐位。

工業需求萎縮

根據世界白銀協會 (Silver Institute) 的年度報告，今年白銀的年度供應缺口預計將達到 4,630 萬盎司。

然而，這份報告中隱藏著工業需求的隱憂：受光伏太陽能電池板白銀消耗量預計大幅下降 19% 的影響，今年整體的工業需求預計將下滑 3%。