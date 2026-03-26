鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-26 18:14

今 (2026) 年 2 月底美伊戰事爆發以來，全球股市陷入劇烈震盪，儘管市場充滿不確定性，國人的投資信心卻反而越震越強，「鉅亨買基金」今 (26) 日表示，今年以來平台開戶人數快速攀升，較去 (2025) 年平均水準暴增 2.6 倍，且呈現明顯年輕化趨勢，以 30 歲以下及 31-40 歲族群申請人數增長 4-5 個百分比，雙雙超越 41 至 50 歲族群。

同時，台股基金申購比重也大幅提升，顯示投資人對台股後市仍具高度信心，並把握市場波動進場布局。鉅亨買基金統計，今年以來平台開戶人數較去年平均大增 2.6 倍，尤其 3 月人數更超越前兩個月平均水準，成長動能顯著。

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鉅亨總經理張榮仁指出，過去平台開戶族群以 41 至 50 歲為主，但 3 月出現結構性轉變，30 歲以下及 31 至 40 歲族群的申請人數，雙雙超越 41 至 50 歲族群，顯示年輕世代正加速進場，並開始關注主動式共同基金的投資價值，尤其受到台股基金長期績效表現吸引。

進一步觀察資金流向變化，張榮仁指出，今年 1、2 月境內與境外基金申購占比約為 56% 與 44%，但 3 月境內基金占比快速拉升至 66%，其中台股基金申購動能更由 87% 提升至 93%。分析這樣的變化反映出年輕投資人投資思維的轉變，過去市場多聚焦於 ETF，被動追蹤大盤成為主流，但隨著市場震盪加劇與產業輪動加快，投資人逐漸意識到，並非只有台股 ETF 可投資，透過專業經理人主動操作的台股基金，更有機會掌握產業趨勢與個股機會，創造超越大盤的報酬。

張榮仁表示，事實上，從長期投資績效來看，台股基金在定期定額策略中已展現明顯優勢，鉅亨買基金以市場上規模前十大且成立滿 10 年的台股基金與台股 ETF 進行回測比較，在每月固定投入並將配息再投資的情境下，台股基金於各期間表現皆優於台股 ETF，若將投資期間拉長至 10 年，台股基金累積報酬可達 462%，大幅領先台股 ETF 的 196%。

張榮仁指出，這顯示主動式基金透過經理人選股與產業配置能力，在長期投資中能有效放大複利效果，是許多投資人過去低估的關鍵優勢。

在市場波動加劇與投資環境快速變化下，投資人正重新檢視資產配置策略。張榮仁強調，對長期投資而言，選擇具備主動管理能力的產品，往往比單純追蹤指數更具競爭力，尤其台股市場產業結構變化快速，更需要透過專業團隊動態調整布局。