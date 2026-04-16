鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-16 20:10

美國職籃 NBA 正積極籌組一個全新的歐洲籃球聯盟，並尋求私人資本投資，這項計畫被視為 NBA 加速國際擴張的核心步驟，並已委託摩根大通與 Raine Group 擔任顧問。

NBA擬於歐洲成立新聯盟 吸引私人信貸機構關注(圖:shutterstock)

據報導，擬議中的新聯盟預計由 12 支特許加盟球隊組成，NBA 預計將持有整個聯盟 50% 的股權。此外，可能還會有額外 4 支不持有股權的球隊參與。

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報導指出，倫敦與柏林是目前預期設立球隊的重點城市，而聯盟最快可能在明年正式啟動。NBA 與國際籃球總會 (FIBA) 將共同支持此計畫，目前已有近 12 支現有的籃球與足球俱樂部 (包括部分歐洲聯賽 EuroLeague 球隊) 表達參與意願。

據《彭博》報導，多家私募股權巨頭已與 NBA 展開早期討論，包括 Apollo Global Management、Ares Management Corp. 以及 Sixth Street Partners。目前已有約 120 個潛在投資者對此投標過程展現興趣。

NBA 計畫在倫敦舉行會議，向潛在的支持者、贊助商及媒體合作夥伴展示財務預測。

私募股權在美國籃球乃至整個運動領域的影響力日益增強。 2025 年，Bill Chisholm 領銜，包括 Sixth Street 在內的財團以 61 億美元的價格，收購了 NBA 球隊波士頓塞爾提克隊。 Sixth Street 也持有聖安東尼奧馬刺隊的部分股份。

阿波羅全球管理公司共同創辦人 Josh Harris 與 David Blitzer 共同擁有費城 76 人隊。Ares 和阿波羅全球管理公司共同創辦人 Tony Ressler 與持有少量股份的 Blue Owl 共同擁有亞特蘭大老鷹隊。

儘管籃球在歐洲的受眾規模目前仍小於足球，但 NBA 主張憑藉其全球品牌力與歐洲成熟的體育基礎設施，此項計畫具備快速成長的潛力。此舉被視為將「美式特許經營經濟」引入歐洲體育界的又一次嘗試，類似於近年私人股權對足球與 F1 的投資。

然而，這項雄心勃勃的計畫仍面臨挑戰，部分歐洲足球俱樂部對其潛在的參與機會持懷疑態度。