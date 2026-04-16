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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)EPS預估上修至10.1元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.84元上修至10.1元，其中最高估值15.31元，最低估值5.4元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.31(15.31)13.6411.3912
最低值5.4(5.4)5.956.638
平均值9.58(9.57)9.129.1610
中位數10.1(9.84)9.519.3310.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,463.01億2,186.14億2,251.66億2,094.06億
最低值1,600.84億1,634.46億1,449.30億2,094.06億
平均值1,911.40億1,869.88億2,013.74億2,094.06億
中位數1,826.37億1,874.59億2,040.16億2,094.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.957.918.726.745.84
營業收入1,846.34億2,633.10億2,189.45億1,956.10億1,823.44億

詳細資訊請看美股內頁：
TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTTE

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