鉅亨速報 - Factset 最新調查：TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)EPS預估上修至10.1元，預估目標價為95.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.84元上修至10.1元，其中最高估值15.31元，最低估值5.4元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.31(15.31)
|13.64
|11.39
|12
|最低值
|5.4(5.4)
|5.95
|6.63
|8
|平均值
|9.58(9.57)
|9.12
|9.16
|10
|中位數
|10.1(9.84)
|9.51
|9.33
|10.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,463.01億
|2,186.14億
|2,251.66億
|2,094.06億
|最低值
|1,600.84億
|1,634.46億
|1,449.30億
|2,094.06億
|平均值
|1,911.40億
|1,869.88億
|2,013.74億
|2,094.06億
|中位數
|1,826.37億
|1,874.59億
|2,040.16億
|2,094.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.95
|7.91
|8.72
|6.74
|5.84
|營業收入
|1,846.34億
|2,633.10億
|2,189.45億
|1,956.10億
|1,823.44億
詳細資訊請看美股內頁：
TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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