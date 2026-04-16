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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估上修至9.42元，預估目標價為98.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對殼牌公司(SHEL-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.15元上修至9.42元，其中最高估值12.72元，最低估值4.56元，預估目標價為98.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.72(12.72)11.8214.7812.03
最低值4.56(4.56)5.647.577.54
平均值9.12(8.98)8.899.419.23
中位數9.42(9.15)8.969.169.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3,934.46億3,631.82億3,682.26億2,910.73億
最低值2,240.19億2,694.40億2,401.70億2,724.91億
平均值3,089.52億2,988.18億2,998.72億2,817.82億
中位數2,989.66億2,879.45億2,917.83億2,817.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.1811.515.785.106.07
營業收入2,615.22億3,693.97億3,013.80億2,738.71億2,579.32億

詳細資訊請看美股內頁：
殼牌公司(SHEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSHEL

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