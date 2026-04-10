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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對殼牌公司(SHEL-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.96元上修至9.15元，其中最高估值12.72元，最低估值4.56元，預估目標價為96.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.72(12.72)
|11.82
|14.78
|12.03
|最低值
|4.56(4.56)
|5.64
|7.06
|7.54
|平均值
|8.87(8.64)
|8.81
|9.36
|9.23
|中位數
|9.15(8.96)
|8.96
|9.16
|9.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3,934.46億
|3,631.82億
|3,682.26億
|2,910.73億
|最低值
|2,240.19億
|2,503.85億
|2,401.70億
|2,724.91億
|平均值
|3,066.66億
|2,973.27億
|2,982.50億
|2,817.82億
|中位數
|2,916.84億
|2,879.45億
|2,917.83億
|2,817.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.18
|11.51
|5.78
|5.10
|6.07
|營業收入
|2,615.22億
|3,693.97億
|3,013.80億
|2,738.71億
|2,579.32億
詳細資訊請看美股內頁：
殼牌公司(SHEL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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