鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估上修至8.8元，預估目標價為96.25元
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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對殼牌公司(SHEL-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.18元上修至8.8元，其中最高估值12.72元，最低估值4.56元，預估目標價為96.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.72(12.72)
|11.82
|14.78
|12.03
|最低值
|4.56(4.56)
|5.64
|7.06
|7.44
|平均值
|8.37(8.29)
|8.52
|9.06
|9.39
|中位數
|8.8(8.18)
|8.71
|8.66
|9.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3,930.26億
|3,712.75億
|3,534.85億
|2,910.73億
|最低值
|2,240.19億
|2,503.85億
|2,514.46億
|2,724.91億
|平均值
|3,011.23億
|2,953.18億
|2,987.56億
|2,817.82億
|中位數
|2,746.17億
|2,847.36億
|2,912.00億
|2,817.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.18
|11.51
|5.78
|5.10
|6.07
|營業收入
|2,615.22億
|3,693.97億
|3,013.80億
|2,738.71億
|2,579.32億
詳細資訊請看美股內頁：
殼牌公司(SHEL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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