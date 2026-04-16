鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-16 20:17

「2026 DG Taiwan 台灣國際創意禮品文具展」今 (16) 日起至 4 月 19 日於台北世貿開幕，以「原創設計、永續共創、智慧隨行」三大主軸，匯聚來自全球創作者、品牌與企業，全面展現創意設計從內容創作、品牌經營到商業轉化的發展潛力，及跨界轉化的市場商機與文化影響力。

主辦單位外貿協會表示，除展覽展示外，亦規劃一系列論壇與活動，聚焦 IP 經營策略、品牌授權模式、跨界合作及商業化應用等關鍵議題，邀國內外產業專家分享實務經驗與市場觀察，促進創作者與企業之間的深度對話與媒合。

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其中韓國知名 IP 角色 Kakao Friends 總部高層也特別來台，在本屆 DG Taiwan 展中與深耕台灣授權產業的長隆實業舉辦總代理簽約儀式。

其中今年首度推出的「IP 角色及授權產品」展區為一大亮點，集結國內外創作者、授權服務業者及品牌商，完整呈現 IP 從內容孵化到授權應用的價值鏈，促進創意、品牌與產品三方共創，展期間亦同步辦理授權媒合商談與沙龍講座，強化跨國與跨領域合作契機。

貿協表示，未來將持續推動 DG Taiwan 朝向 IP 生態圈整合平台發展，打造具備國際鏈結能力的授權 B2B 交流平台，本屆展覽開展前即吸引來自多國專業買主與產業人士預先登錄參觀，顯示全球市場對創意禮品與 IP 應用的高度關注。

外貿協會指出，隨著 IP 經濟與設計產業持續跨域發展，本屆展覽進一步深化國際鏈結與內容策展，呈現從創作、授權到商品化的完整產業生態系，協助業者掌握跨界合作與市場商機。