鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-16 16:53

易威 (1799-TW) 今 (16) 日召開法說會，董事長林翰飛指出，包括 505(b)(2)新藥產品銷售挹注、美國市場合作開發案的 CDMO 收入成長，以及中國市場銷售穩健成長，在三大動能帶動下，營運將邁入成長收成期。

易威 2025 年營收 5.97 億元，年增 10.56%；毛利率 46.9%，年減 8.47 個百分點；營益率 - 11.22%，營業虧損較 2024 年縮小；稅後虧損 0.73 億元，虧損較 2024 年收斂，每股虧損 0.59 元。

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易威表示，第一季營運動能升溫，營收 2.37 億元，季增 46.3%，年增 56.19%，其中，3 月營收突破 1 億元，季增 69.33%，年增 30.64%，單月、單季皆刷新歷史新高。

易威今年取得尿崩症液態口服 505(b)(2) 新藥 TLX-041 的美國藥證後，今日再公告，旗下另一款液態口服癲癇 505(b)(2) 新藥 TLX-042，已正式向美國 FDA 遞交新藥查驗登記申請。

專利布局方面，易威指出，TLX-042 相關 3 項專利申請中，已有 1 項獲准，其餘 2 項預計可於 1 年內陸續取得核准。

易威表示，隨著研發成果逐步落地，預計自 2026 至 2030 年間，將有多項 505(b)(2) 產品，包括神經系統用藥、罕見疾病用藥及針劑產品等，陸續進入藥證申請與商業化階段，成為未來重要營運支柱。