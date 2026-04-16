鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-16 14:42

金屬心於宣布正式與法國工業開發軟體廠達梭系統 (Dassault Systèmes) 簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方將優先針對「高壓氫材料及零組件壽命分析技術」、「AI 伺服器散熱分析技術」等技術領域展開深度合作。

金屬中心攜手達梭系統 推動氫能產業創新研發。(圖：金屬中心)

達梭系統為全球 3D 模擬分析軟體的領導者，其核心技術「虛擬雙生 (Virtual Twin)」能為企業提供精準的數位模擬場域，透過高度整合的 3DEXPERIENCE 平台，可針對複雜的物理特性進行科學模擬，從航空航太、半導體到能源產業，

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在高壓氫能領域，金屬中心將運用與法國機械工業技術中心 (CETIM) 共同開發的高壓氫氣疲勞測試與材料分析模型，結合達梭系統的虛擬雙生 (virtual twin)，以及高度整合的達梭系統 3DEXPERIENCE 平台提供精準的模擬分析技術，進一步協助國內氫能供應鏈開發更耐用、更安全的氫能設備零組件。

同時，因應高效能運算需求激增，金屬中心亦結合達梭系統的 3DEXPERIENCE 平台的熱流模擬技術，透過多種生成式 AI(Generative AI) 技術，發展高階伺服器散熱技術。協助全球無數領導品牌實現產品創新與永續發展。