金屬中心攜手達梭系統 推動氫能產業創新研發
鉅亨網記者彭昱文 台北
金屬心於宣布正式與法國工業開發軟體廠達梭系統 (Dassault Systèmes) 簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方將優先針對「高壓氫材料及零組件壽命分析技術」、「AI 伺服器散熱分析技術」等技術領域展開深度合作。
達梭系統為全球 3D 模擬分析軟體的領導者，其核心技術「虛擬雙生 (Virtual Twin)」能為企業提供精準的數位模擬場域，透過高度整合的 3DEXPERIENCE 平台，可針對複雜的物理特性進行科學模擬，從航空航太、半導體到能源產業，
在高壓氫能領域，金屬中心將運用與法國機械工業技術中心 (CETIM) 共同開發的高壓氫氣疲勞測試與材料分析模型，結合達梭系統的虛擬雙生 (virtual twin)，以及高度整合的達梭系統 3DEXPERIENCE 平台提供精準的模擬分析技術，進一步協助國內氫能供應鏈開發更耐用、更安全的氫能設備零組件。
同時，因應高效能運算需求激增，金屬中心亦結合達梭系統的 3DEXPERIENCE 平台的熱流模擬技術，透過多種生成式 AI(Generative AI) 技術，發展高階伺服器散熱技術。協助全球無數領導品牌實現產品創新與永續發展。
金屬中心董事長劉嘉茹表示，中心長期深耕精密金屬加工與材料技術，本次藉由與達梭系統合作，將引領我國業者運用全球最新的 AI 技術進行創新研發。 未來金屬中心也將因應產業需求，擴大與達梭系統的研發領域，協助國內業者從基礎材料、關鍵零組件到系統模組產品實現 AI 智慧化轉型。
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