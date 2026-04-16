中鴻5月內銷盤價每公噸上漲1200-1500元 鋼價支撐力道強勁
鉅亨網記者彭昱文 台北
單軋廠中鴻 (2014-TW) 今 (16) 日開出盤價，5 月內銷熱軋、冷軋每公噸調漲 1,200 元、鍍鋅每公噸調漲 1,500 元；6 月外銷依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。
中鴻說明，中東局勢導致能源與運輸成本攀升，又煤鐵原料價格維持高檔，指標鋼廠亦持續調漲報價，鋼價支撐力道強勁，考量短期鋼鐵供給處於收斂，下游補庫需求陸續釋出，為反映鋼市現況並提振市場信心，本次內外銷盤價順勢調漲。
總體經濟方面，國際貨幣基金 (IMF) 最新報告指出，受中東衝突引發的能源價格飆升、供應鏈挑戰及通膨壓力影響，預估 2026 年全球經濟成長下調至 3.1%；然台灣經濟受惠於全球 AI 浪潮下的競爭優勢與強勁出口動能，預計將有利企業持續擴大投資並帶動國內相關設備與營造需求。
供需方面，世界鋼鐵協會（worldsteel）發布需求預測報告，預計 2026 年全球鋼鐵需求量將增長 0.3% 至 17.24 億噸，並於 2027 年加速增長 2.2% 至 17.62 億噸，顯示全球鋼鐵需求已邁入復甦週期。此外，中東戰事擾動使伊朗供應中斷，造成區域鋼胚資源緊張，且印度因能源問題限制產出，加上韓國鋼廠第二季集中檢修，預計短期亞洲鋼市供給仍趨於緊繃。
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