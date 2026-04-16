鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-16 18:27

單軋廠中鴻 (2014-TW) 今 (16) 日開出盤價，5 月內銷熱軋、冷軋每公噸調漲 1,200 元、鍍鋅每公噸調漲 1,500 元；6 月外銷依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻5月內銷盤價每公噸上漲1200-1500元 鋼價支撐力道強勁。

中鴻說明，中東局勢導致能源與運輸成本攀升，又煤鐵原料價格維持高檔，指標鋼廠亦持續調漲報價，鋼價支撐力道強勁，考量短期鋼鐵供給處於收斂，下游補庫需求陸續釋出，為反映鋼市現況並提振市場信心，本次內外銷盤價順勢調漲。

‌



總體經濟方面，國際貨幣基金 (IMF) 最新報告指出，受中東衝突引發的能源價格飆升、供應鏈挑戰及通膨壓力影響，預估 2026 年全球經濟成長下調至 3.1%；然台灣經濟受惠於全球 AI 浪潮下的競爭優勢與強勁出口動能，預計將有利企業持續擴大投資並帶動國內相關設備與營造需求。