大立光敲定4/16與台積電同日召開法說會 林恩平將釋營運展望

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-08 16:02

光學元件股股王大立光 (3008-TW) 敲定 4 月 16 日與台積電 (2330-TW) 同日召開召開法人說明會，除公布 2026 年第一季最新獲利成績之外，將由執行長林恩平釋出營運展望，法人關注新廠一再加入後的大立光產能利用率能狀況以及毛利率能否持穩。

大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)

此外，終端客戶的新應用等相關布局進展也爲關注重點。

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2026 年 3 月大立光營收爲 54.2 億元，月增 17.48%，年增 10.77%，主要是因 3 月的工作天數增加因素，預估 4 月營運動能將因客戶端新舊機種交替因素而較 3 月呈現下滑。

同時，大立光在 2026 年 1-3 月營收爲 155.44 億元，季減 9.72%，年增 6.62%。同時大立光 2026 年首季營收 155.44 億元爲歷史同期新高；同時，大立光在開發手機應用可變光圈鏡頭也依既定進度進行中，預計規劃在第三季出貨。

市場人士關注大立光主要客戶對推出新機上市後的後續訂單能否在市場供應鏈百家爭鳴中獲得提高比重，同時，也對大立光生產的高階鏡頭組及潛望式手機鏡頭是否因此提高滲透率。