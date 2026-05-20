東森總部年底前啟用 設定品牌升級和AI應用基地

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-20 13:31

東森國際 (2614-TW) 今 (20) 日召開 115 年股東常會時指出，轉投資東森集團全球營運總部「恩典大樓(Grace Tower)」預計今年第四季完工啟用；B 棟「多功能展演廳」預計於 2027 年 5 月底取得使用執照，並規劃於第四季開幕營運，未來將成為集團整合營運、品牌升級、AI 應用和資產活化的重要基地。

東森集團將藉由總部啟用，穩步推進媒體、寵物、新零售及倉儲等核心事業發展。(鉅亨網資料照)

東森國際今日會中承認 114 年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案與盈餘轉增資發行新股案，決議配發現金股利每股 0.4 元、股票股利每股 0.8 元，合計每股股利 1.2 元，同時完成第十九屆董事全面改選，以持續強化公司治理與長期營運基礎。

‌



展望後市，東森國際表示，在倉儲事業方面，由於 2027 年起全面禁止廚餘養豬並推動非疫區豬肉出口等政策方向，皆有利於提高未來穀物進口量，進一步挹注倉儲事業營運量。

零售事業方面，東森寵物雲持續深化寵物生態圈布局，截至去年底全台門市已達 115 家，全年營收 21.45 億元，另有慈愛動物醫院達 18 家，在與寵物店資源整合策略下，已開始由虧轉盈。

東森國際也說明，恩典大樓將導入 AI 智慧辦公、共享工作空間、攝影棚、會議與展演中心等多元功能，並結合晶華酒店晶英薈旅、高端商辦與媒體娛樂資源，打造兼具國際門戶、城市地標和高端生活體驗的複合式媒體園區；整體來看將藉由總部啟用穩步推進媒體、寵物、新零售及倉儲等核心事業發展。