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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至58.08元，預估目標價為1320元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2026年EPS預估：中位數由57.02元上修至58.08元，其中最高估值62.6元，最低估值47.67元，預估目標價為1320元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值62.6(62.6)99.9689.34
最低值47.67(47.67)56.4180.68
平均值57.07(56.6)76.1585.01
中位數58.08(57.02)73.4485.01

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值40,728,75059,730,00053,924,070
最低值34,181,00035,951,00050,822,010
平均值36,593,92045,800,02052,373,040
中位數35,972,22045,002,84052,373,040

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS2,572,1281,892,7111,231,8431,263,555
營業收入
(單位：新台幣千元)		23,276,34415,778,90912,712,62913,856,991

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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