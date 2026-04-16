鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至58.08元，預估目標價為1320元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2026年EPS預估：中位數由57.02元上修至58.08元，其中最高估值62.6元，最低估值47.67元，預估目標價為1320元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|62.6(62.6)
|99.96
|89.34
|最低值
|47.67(47.67)
|56.41
|80.68
|平均值
|57.07(56.6)
|76.15
|85.01
|中位數
|58.08(57.02)
|73.44
|85.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|40,728,750
|59,730,000
|53,924,070
|最低值
|34,181,000
|35,951,000
|50,822,010
|平均值
|36,593,920
|45,800,020
|52,373,040
|中位數
|35,972,220
|45,002,840
|52,373,040
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,572,128
|1,892,711
|1,231,843
|1,263,555
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,276,344
|15,778,909
|12,712,629
|13,856,991
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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