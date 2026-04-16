鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估上修至11.1元，預估目標價為215元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對元太(8069-TW)做出2026年EPS預估：中位數由10.99元上修至11.1元，其中最高估值13.35元，最低估值9.55元，預估目標價為215元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|13.35(13.35)
|16.53
|15.06
|最低值
|9.55(9.55)
|11.12
|15.06
|平均值
|11.12(11.1)
|13.14
|15.06
|中位數
|11.1(10.99)
|12.46
|15.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|45,866,970
|54,957,990
|67,764,450
|最低值
|37,440,000
|41,850,000
|67,764,450
|平均值
|41,087,240
|49,220,970
|67,764,450
|中位數
|40,911,000
|50,624,770
|67,764,450
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|10,514,879
|8,867,482
|7,814,326
|9,911,750
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|36,115,814
|32,163,133
|27,119,755
|30,060,509
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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