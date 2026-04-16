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鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估上修至11.1元，預估目標價為215元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對元太(8069-TW)做出2026年EPS預估：中位數由10.99元上修至11.1元，其中最高估值13.35元，最低估值9.55元，預估目標價為215元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值13.35(13.35)16.5315.06
最低值9.55(9.55)11.1215.06
平均值11.12(11.1)13.1415.06
中位數11.1(10.99)12.4615.06

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值45,866,97054,957,99067,764,450
最低值37,440,00041,850,00067,764,450
平均值41,087,24049,220,97067,764,450
中位數40,911,00050,624,77067,764,450

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS10,514,8798,867,4827,814,3269,911,750
營業收入
(單位：新台幣千元)		36,115,81432,163,13327,119,75530,060,509

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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