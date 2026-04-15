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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報9039.56點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間16日12:55，費城半導體下跌184.57點（或2%），暫報9039.56點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+15.25%
  • 近 1 月：+20.63%
  • 近 3 月：+19.77%
  • 近 6 月：+40.39%
  • 今年以來：+30.23%

焦點個股


費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領跌。艾司摩爾(ASML-US)下跌6.73%；科林研發(LRCX-US)下跌6.17%；科磊(KLAC-US)下跌6.17%；美光科技(MU-US)下跌5.58%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌4.49%。

部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲2.14%；科沃(QRVO-US)上漲0.24%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.21%；高通(QCOM-US)上漲0.08%；輝達(NVDA-US)上漲0.05%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體9123.40-1.09%
艾司摩爾1425.86-6.09%
科林研發260.46-4.39%
科磊1702-5.23%
美光科技450.1225-3.34%
萊迪思半導體106.979-3.46%
博通392.775+3.15%
科沃80.89+0.35%
思佳訊半導體57.46+0.31%
高通132.77-0.05%
輝達196.88+0.19%

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