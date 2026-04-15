盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報9039.56點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日12:55，費城半導體下跌184.57點（或2%），暫報9039.56點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.25%
- 近 1 月：+20.63%
- 近 3 月：+19.77%
- 近 6 月：+40.39%
- 今年以來：+30.23%
焦點個股
費城半導體成分股以艾司摩爾(ASML-US)領跌。艾司摩爾(ASML-US)下跌6.73%；科林研發(LRCX-US)下跌6.17%；科磊(KLAC-US)下跌6.17%；美光科技(MU-US)下跌5.58%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌4.49%。
部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲2.14%；科沃(QRVO-US)上漲0.24%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.21%；高通(QCOM-US)上漲0.08%；輝達(NVDA-US)上漲0.05%。
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