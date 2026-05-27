盤中速報 - 思佳訊半導體(SWKS-US)大跌5.06%，報79.2美元
鉅亨網新聞中心
思佳訊半導體(SWKS-US)截至台北時間28日01:41股價下跌4.22美元，報79.20美元，跌幅5.06%，成交量1,931,037（股），盤中最高價85.18美元、最低價79.14美元。
美股指數盤中表現
思佳訊半導體(SWKS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+18.58%
- 近 1 月：+31.06%
- 近 3 月：+39.94%
- 近 6 月：+27.67%
- 今年以來：+31.56%
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