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盤中速報 - 思佳訊半導體(SWKS-US)大跌5.06%，報79.2美元

鉅亨網新聞中心

思佳訊半導體(SWKS-US)截至台北時間28日01:41股價下跌4.22美元，報79.20美元，跌幅5.06%，成交量1,931,037（股），盤中最高價85.18美元、最低價79.14美元。

美股指數盤中表現

思佳訊半導體(SWKS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+18.58%
  • 近 1 月：+31.06%
  • 近 3 月：+39.94%
  • 近 6 月：+27.67%
  • 今年以來：+31.56%

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費城半導體12626.11-1.95%
思佳訊半導體79.21-5.05%

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