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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲6.24%，報90.22美元

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Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間27日21:34股價上漲5.3美元，報90.22美元，漲幅6.24%，成交量1,183,398（股），盤中最高價90.55美元、最低價83.73美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.96%
  • 近 1 月：+18.69%
  • 近 3 月：+6.91%
  • 近 6 月：-42.63%
  • 今年以來：-47.63%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A89.98+5.96%

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