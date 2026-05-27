盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲6.24%，報90.22美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間27日21:34股價上漲5.3美元，報90.22美元，漲幅6.24%，成交量1,183,398（股），盤中最高價90.55美元、最低價83.73美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.96%
- 近 1 月：+18.69%
- 近 3 月：+6.91%
- 近 6 月：-42.63%
- 今年以來：-47.63%
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