盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.51%，報303.53美元
鉅亨網新聞中心
安謀控股公司(ARM-US)截至台北時間27日21:34股價下跌17.69美元，報303.53美元，跌幅5.51%，成交量6,048,497（股），盤中最高價323.68美元、最低價301.39美元。
美股指數盤中表現
安謀控股公司(ARM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+43.95%
- 近 1 月：+36.8%
- 近 3 月：+148.51%
- 近 6 月：+142.23%
- 今年以來：+193.86%
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