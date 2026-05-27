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盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.51%，報303.53美元

鉅亨網新聞中心

安謀控股公司(ARM-US)截至台北時間27日21:34股價下跌17.69美元，報303.53美元，跌幅5.51%，成交量6,048,497（股），盤中最高價323.68美元、最低價301.39美元。

美股指數盤中表現

安謀控股公司(ARM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+43.95%
  • 近 1 月：+36.8%
  • 近 3 月：+148.51%
  • 近 6 月：+142.23%
  • 今年以來：+193.86%

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費城半導體12636.48-1.87%
安謀控股公司302.9275-5.69%

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