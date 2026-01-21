search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

芯鼎科技攜手凱銳光電發表4K車用AI影像解決方案 導入歐洲車廠供應鏈

鉅亨網新聞中心

芯鼎科技宣布，攜手長期合作夥伴凱銳光電（Tier 1 車用供應商），共同推出符合歐洲原廠（OEM）規範的 4K 高畫質行車影像解決方案。該方案以芯鼎 CR3 車用 AI 影像處理 SoC 為核心，已成功通過歐洲車廠驗證，預計於 2026 年第一季末正式上市。

cover image of news article
圖左至右為JET JP取締役副社長村田、JET JP取締役社長櫻木、JET TW ASIA LOB Project Manager Doreen 及JET JP開發技術部長光永。

本次 4K 原廠行車影像方案核心採用內建第八代 ThetaEye AI™ 影像訊號處理引擎的 CR3 車用 AI 影像處理 SoC，並搭配 4K LTM 影像感測器，可因應歐洲複雜道路環境與多樣化光源條件，提供高品質且穩定的車用影像表現。


透過芯鼎 CR3 SoC 所整合的先進影像處理技術，此方案不僅具備優異的高動態範圍（HDR）表現，亦支援 LFM（LED Flicker Mitigation）閃爍抑制技術，可有效抑制 LED 路燈、交通號誌等光源閃爍問題，即使在夜間、高速行駛或強烈明暗反差環境下，仍能提供清晰、穩定且可靠的影像品質，滿足歐洲車廠對行車影像系統在安全性與品質上的嚴格要求。

芯鼎科技與凱銳光電多年來於高階影像與車用系統領域維持緊密合作關係，持續拓展車用影像應用版圖。此次由凱銳光電以 Tier 1 身分，成功將雙方共同開發的 4K 原廠行車紀錄器方案導入歐洲車廠，不僅回應市場對高畫質與高可靠影像的需求，也確保關鍵行車事件得以精準紀錄，進一步提升整體行車安全與車載系統價值。

芯鼎科技長期深耕汽車影像市場，專注於為 AI 影像分析量身打造的 ThetaEye AI™ ISP 技術。基於 CR3 車用 AI 影像處理 SoC 的 4K 行車影像方案，最高可支援 4K HDR 影像處理，並提供 H.264 / H.265 編碼與即時資料傳輸能力，便於整合至車內各式 ADAS 與智慧車載應用。目前該平台已獲多家日本、韓國與歐洲行車影像設備與車用系統廠商採用，並持續推進多項量產專案。

在此次合作中，凱銳光電展現其作為 Tier 1 車用供應商的完整一站式服務能力，涵蓋前期軟體開發、硬體工程、光學模組、ID 外觀與機構設計、高度客製化系統整合，以及後段自有產線的生產製造，協助車廠客戶從設計驗證到規模量產，全面加速產品導入時程。

芯鼎科技總經理許英偉表示：「凱銳光電是我們在車用 AI 影像領域中極為重要的長期合作夥伴。透過雙方在影像感測、AI 影像處理與車用系統整合上的深度合作，我們成功將符合歐洲原廠標準的 4K 原裝廠行車影像方案推進至量產階段，進一步強化芯鼎在車用 AI 視覺市場的全球布局。」

凱銳光電董事長暨總經理林傳凱表示：「我們與芯鼎科技長期深度合作，在光學模組、AI 影像處理與車用系統整合上累積了豐富經驗。此次 4K 原廠行車影像方案，充分展現凱銳作為 Tier 1 供應商在系統整合與量產交付上的實力，可協助歐洲車廠在高階車款中導入更高品質、更可靠的行車影像應用。」

展望未來，芯鼎科技與凱銳光電將持續深化在 AI 影像與邊緣運算領域的合作，拓展更多車用與智慧視覺應用場景，為全球汽車市場提供更智慧、更安全的 AI 影像解決方案。

本此展出多項產品，包括13.3吋螢幕娛樂系統、超薄行車紀錄器及ADAS先進安全輔助系統等。(圖:業者提供)
本此展出多項產品，包括 13.3 吋螢幕娛樂系統、超薄行車紀錄器及 ADAS 先進安全輔助系統等。(圖: 業者提供)

 


文章標籤

車用AI芯鼎科技凱銳光電
section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty