鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-14 13:51

胎壓監測系統 (TPMS) 廠橙的電子 (4554-TW) 董事長許欽堯今 (14) 日指出，耗時 3 年在德國成功打入過半的輪胎與修車通路，去年在歐洲營收創新高紀錄，效益逐漸顯現，在成本的提升下，預計 6 月開始對歐美終端零售通路均漲價，獲利有望逐季上揚；展望後市，除了深化德國市場拓展，橙的目標切入奧地利、瑞士、丹麥和北歐等市場，朝向歐洲過半市占目標邁進。

橙的積極推動旗下 AM 業務，許欽堯說明，近年於歐洲市場啟動「經銷 + 直營」轉型計畫，短短三年內，已在德國當地共約 5500 家的輪胎與修車通路中，強勢打入逾 3000 家，在當地市占超過 50%，創下強大的客戶基礎和競爭門檻，預計將上看 70%。

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許欽堯進一步指出，德國是歐洲汽車產業重鎮，可在短時間內快速切入並擴大通路滲透率，關鍵在於「顛覆傳統的通路經營能力」與「精進 TPMS 創新研發提升附加價值」，完善從研發、生產至服務的垂直整合優勢。

橙的旗下 TPMS 胎壓監測系統可涵蓋市面上高達 98% 以上的車款，為解決第一線修車廠技師在安裝與設定上的繁瑣流程，提供客戶整合式的服務解決方案，透過自主研發並取得多國專利的專屬燒錄器，並搭配數位線上平台，串聯通路端、維修端與終端客戶數據，打造完整數位化服務生態系，讓技師能以最直覺、高效的方式，快速完成 TPMS 與車輛行車電腦的配對學習，大幅降低安裝技術門檻與維修工時，提升旗下「Orange」品牌於歐洲地區良好市場能見度。