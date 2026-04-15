鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-15 16:48

雲豹能源 (6869-TW) 旗下天能綠電 (7842-TW) 即將在 5 月中旬掛牌上櫃，總經理唐亞聖今 (15) 日表示，受惠業淨零轉型推進與 AI 用電需求攀升，綠電市場持續升溫，公司為國內售電龍頭，現階段訂單滿手、在手合約總量約 341 億度，目標今年底衝 400 億度，同時持續增加供給，看好未來兩年轉供度數年增率至少 5 成。

天能綠電 2025 年綠電交易量近 4.2 億度，穩居國內民營售電業龍頭地位，全年營收與獲利雙創新高，合併營收達新台幣 22.85 億元、年增 123%；稅後淨利 5,969 萬元、年增 137%；每股盈餘 (EPS) 4.01 元。

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總經理唐亞聖表示，隨著 RE100 與淨零時程加速推進，企業減碳壓力與需求同步升溫；加上 AI 與資料中心帶動電力需求快速攀升，推動全球能源及綠電市場規模持續擴大。然而企業對綠電的需求已由價格導向，轉為更重視履約能力與供電穩定性。

天能綠電受惠企業綠電採購需求持續攀升，以及再生能源轉供機制逐步成熟帶動下，轉供量從 2024 年 1.87 億度成長至 2025 年近 4.2 億度，年增 122%，市占率達 20%，預計今年將持續成長。

截至目前，天能綠電已協助逾 60 家企業完成綠電轉供，客戶涵蓋半導體、電子、金融與零售等產業，包括美光科技、日月光投控、京元電子、中華電信、玉山金控等指標企業，其中半導體及電子製造業占比約四成。此外，已簽署綠電合約總度數達 341 億度，其中超過九成為 10 年以上長期合約，為公司營運提供穩定且可預測的收入來源。

資源布局方面，天能綠電已整合超過一千處外部發電案場，簽約發電容量逾 600MW，並結合母公司雲豹能源於創能、儲能及能源整合領域的資源優勢，持續提升綠電供給能力與市場覆蓋。

唐亞聖說，今年預計收電量將從 600MW 提升至 800 至 850MW，包括來自母公司雲豹能源與三型案場，同時預期售電業未來會朝整併方向前進，坦言現階段售電業有 122 間，但維持獲利的業者不到 10 間，因此公司也會透過收購取得資源，成為未來潛在的成長動能。