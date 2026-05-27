鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-27 19:21

市場對美伊戰爭和談的預期仍普遍保持樂觀，美元回落，主要亞幣偏升，台北股匯今 (27) 日上演雙漲走勢，在外資匯入下，新台幣匯率一度升破 31.4 元關卡，但美元買盤同步出籠，加上央行進場調節，匯價終場收在 31.42 元，升值 3.1 分，為連 6 升，續創逾 2 周新高，台北與元太外匯總成交值略縮至 27.34 億美元。

〈台幣〉熱錢湧入股匯雙漲 連6升收31.42元創逾2周新高。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元匯率今天開盤價為 31.43 元，盤中一度升抵 31.377 元，台股近期氣勢如虹，外資偏向匯入，出口商月底也有實質拋匯需求，但進口商與投信同步進場買匯，使得新台幣升幅逐漸收斂，加上央行尾盤穩匯，終場以 31.42 元作收，升值 3.1 分。

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台股今天持續走高，一度大漲近 1300 點，攀升至 44818.25 點，台積電、聯發科、台達電、聯電、國巨 * 等權值股連袂走高，午盤後漲勢略見收斂，終場上漲 731.43 點，收在 44256.8 點，成交值爆出 1.6 兆新天量。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，韓元升值 0.11%，新台幣升值 0.1%，人民幣升 0.07%，日元小貶 0.1%，新加坡幣則休市。