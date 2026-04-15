王毅見俄羅斯外長 稱單邊霸權危害加重

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-15 09:29

中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周二（14 日）在北京同俄羅斯外長拉夫羅夫會談，他說當前國際局勢劇烈動盪，單邊霸權危害加重。

中國外交部長王毅周二在北京同俄羅斯外長拉夫羅夫會談。（圖：中國外交部）

王毅表示，當前國際局勢劇烈動盪，單邊霸權危害加重，全球治理體系面臨深刻調整，人類和平發展事業遭受嚴峻挑戰。

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王毅稱，面對複雜多變的外部環境，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁親自關心和戰略引領下，中俄關係「不畏浮雲遮望眼」，各領域合作「千磨萬擊還堅勁」。雙方在國際舞台相互協調，相互呼應，向全世界表明逆流之中仍有正道、變局之下更有擔當。

王毅說，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立 30 周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署 25 周年，也是中國「十五五」開局之年。中俄雙方要把握歷史契機，順應時代大勢，全面落實兩國元首達成的重要共識。

王毅提到，雙方應加強在聯合國等多邊框架下合作，以上海合作組織成立 25 周年為契機，通過中俄合作落實天津峰會共識，支持吉爾吉斯辦好今年峰會；共同維護好金磚國家團結勢頭，捍衛全球南方正當權益；繼續就重大國際地區問題保持戰略協作，攜手踐行多邊主義和國際道義，共同推進世界多極化進程。

依據中國外交部的聲明，拉夫羅夫表示，俄中是彼此尊重、高度互信的全面戰略協作夥伴。俄方願同中方共同落實好兩國元首共識，持續密切高層交往，深化務實合作，實現互利共贏。